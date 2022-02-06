Земан заявил, что "не разделяет опасений" по поводу возможного российского вторжения в Украину

Земан сказал, что не поддерживает отправку чешских войск к восточным границам НАТО Фото: EPA

Нынешнюю напряженность он считает "словесной войной" с обеих сторон и хотел бы, чтобы так и оставалось. По мнению Земана, Россия осознает, что больше потеряет от возможного вторжения, чем выиграет.

Также Земан сказал, что не поддерживает отправку чешских войск к восточным границам НАТО.

Кроме этого, он заявил, что как экономист не стал бы безвозмездно предоставлять Украине артиллерийские снаряды, а лучше продал бы их Киеву.