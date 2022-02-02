Кулеба заявил, что конкретных теоретических дат возможного вторжения РФ в Украину нет

Кулеба: Ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате Фото: EPA

"Нет никаких достоверных теоретических дат начала российской агрессии. Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате", – сказал глава МИД.

По его словам, Украина владеет полнотой информации о маневрах о происходящем вдоль границы, и если учения РФ в Беларуси, первый этап которых начался 2 февраля, "начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится".