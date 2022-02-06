"Она серьезная и пока работает". Квасьневский назвал главную причину, почему Путин не нападет на Польшу

"По-моему, самое главное – президент Зеленский и украинские политики должны говорить Западу: "Вы подписали в 1994 году меморандум в Будапеште, в 2014-м это стало лишь бумагой". Сегодня для украинцев вопрос: "Какие серьезные гарантии мы можем ожидать с вашей стороны", – сказал Квасьневский.

Он добавил, что в современном мире есть лишь одна гарантия, которая позволит Украине, Польше и другим странам избежать возможного нового военного вторжения России под руководством президента Владимира Путина.

"Одна только гарантия, которая серьезная и пока работает. Исторически мы можем показать. Это членство в НАТО. Других гарантий не знаем. Все другие гарантии – это бумага. НАТО сегодня для нас в Польше – это главная гарантия. Конечно, важно, что приедет еще тысяча солдат из Америки. Но это не так важно, как пятая статья из Вашингтонского договора, что, если есть опасность для одного из членов НАТО, все придут помочь", – резюмировал Квасьневский.

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