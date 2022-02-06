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"Она серьезная и пока работает". Квасьневский назвал главную причину, почему Путин не нападет на Польшу

 
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Квасьневский посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому постоянно напоминать Западу о Будапештском меморандуме
Квасьневский посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому постоянно напоминать Западу о Будапештском меморандуме 
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен постоянно напоминать западным странам, что они подписали Будапештский меморандум, согласно которому Украина лишилась своего ядерного потенциала в обмен на гарантии суверенитета и территориальной целостности. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасьневский.

"По-моему, самое главное – президент Зеленский и украинские политики должны говорить Западу: "Вы подписали в 1994 году меморандум в Будапеште, в 2014-м это стало лишь бумагой". Сегодня для украинцев вопрос: "Какие серьезные гарантии мы можем ожидать с вашей стороны", – сказал Квасьневский.

Он добавил, что в современном мире есть лишь одна гарантия, которая позволит Украине, Польше и другим странам избежать возможного нового военного вторжения России под руководством президента Владимира Путина.

"Одна только гарантия, которая серьезная и пока работает. Исторически мы можем показать. Это членство в НАТО. Других гарантий не знаем. Все другие гарантии – это бумага. НАТО сегодня для нас в Польше – это главная гарантия. Конечно, важно, что приедет еще тысяча солдат из Америки. Но это не так важно, как пятая статья из Вашингтонского договора, что, если есть опасность для одного из членов НАТО, все придут помочь", – резюмировал Квасьневский.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Теги: Украина, НАТО, Польша, Александр Квасьневский, меморандум, нападение, Будапештский меморандум, конфликт, безопасность, членство, ток-шоу "ГОРДОН"
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