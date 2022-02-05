Илларионов назвал, кто в окружении Зеленского настаивает на выполнении Украиной Минских соглашений

"В последние дни несколько сотрудников украинской администрации сделали довольно громкие заявления, касающиеся Минских договоренностей. Алексей Данилов, секретарь СНБО, заявил, что выполнение Минских соглашений означало бы организацию хаоса в Украине. С этим трудно спорить. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что некоторые элементы Минских соглашений являются абсолютно неприемлемыми для Украины", – рассказал Илларионов.
Он обратил внимание, что в окружении Зеленского есть лишь один человек, который публично настаивает на полном выполнении "Минска". По мнению Илларионова, это глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Президент Украины два дня назад сказал, что не уверен в том, что Минские соглашения в этом виде следует выполнять. Единственный человек в нынешней администрации, кто настаивает на выполнении Минских соглашений, – руководитель Офиса президента", – отметил Илларионов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.