Илларионов назвал, кто в окружении Зеленского настаивает на выполнении Украиной Минских соглашений

"В последние дни несколько сотрудников украинской администрации сделали довольно громкие заявления, касающиеся Минских договоренностей. Алексей Данилов, секретарь СНБО, заявил, что выполнение Минских соглашений означало бы организацию хаоса в Украине. С этим трудно спорить. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что некоторые элементы Минских соглашений являются абсолютно неприемлемыми для Украины", – рассказал Илларионов.

Он обратил внимание, что в окружении Зеленского есть лишь один человек, который публично настаивает на полном выполнении "Минска". По мнению Илларионова, это глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Президент Украины два дня назад сказал, что не уверен в том, что Минские соглашения в этом виде следует выполнять. Единственный человек в нынешней администрации, кто настаивает на выполнении Минских соглашений, – руководитель Офиса президента", – отметил Илларионов.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube