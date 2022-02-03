Илларионов рассказал о "самой большой ошибке" Байдена в вопросе Украины

Он обратился к экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, который завил, что сейчас администрация президента США Джо Байдена не допускает ошибок в отношении российско-украинского конфликта.
"Я хотел бы поделиться своим соображением, какую ошибку, при чем очень большую, делает нынешний американский президент. Мы знаем, что агрессия Кремля против Украины в последние восемь лет стала возможной из-за того, что Украина выполнила условия Будапештского меморандума, отказавшись от ядерного оружия. Многие говорят, что именно ядерное оружие является последним аргументом против какой-либо агрессии. Сейчас идет подготовка к переговорам относительно "гарантий безопасности". И еще не дожидаясь начала этих переговоров американская сторона сделала предложение, отказавшись от потенциального размещения своих ракет на украинской территории", — сказал Илларионов.
Он добавил, что США могли бы использовать возможность разместить американские ракеты в Украине в качестве аргумента против агрессивной политики Кремля.
"Если бы администрация США сделала бы наоборот и сказала, что если Кремль продолжает агрессию, сохраняет оккупацию Крыма, тогда Штаты вместе с Украиной будут серьезно раздумывать о размещении наступательного оружия на украинской территории. Это было бы очень весомым аргументом в арсенале Украины, чтобы прекратить оккупацию и вывести российские войска с территории Украины. Отказываясь от этого козыря, американская сторона ослабляет и свои позиции, и Украины", — резюмировал Илларионов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.