Илларионов рассказал о "самой большой ошибке" Байдена в вопросе Украины

Он обратился к экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, который завил, что сейчас администрация президента США Джо Байдена не допускает ошибок в отношении российско-украинского конфликта.

"Я хотел бы поделиться своим соображением, какую ошибку, при чем очень большую, делает нынешний американский президент. Мы знаем, что агрессия Кремля против Украины в последние восемь лет стала возможной из-за того, что Украина выполнила условия Будапештского меморандума, отказавшись от ядерного оружия. Многие говорят, что именно ядерное оружие является последним аргументом против какой-либо агрессии. Сейчас идет подготовка к переговорам относительно "гарантий безопасности". И еще не дожидаясь начала этих переговоров американская сторона сделала предложение, отказавшись от потенциального размещения своих ракет на украинской территории", — сказал Илларионов.

Он добавил, что США могли бы использовать возможность разместить американские ракеты в Украине в качестве аргумента против агрессивной политики Кремля.

"Если бы администрация США сделала бы наоборот и сказала, что если Кремль продолжает агрессию, сохраняет оккупацию Крыма, тогда Штаты вместе с Украиной будут серьезно раздумывать о размещении наступательного оружия на украинской территории. Это было бы очень весомым аргументом в арсенале Украины, чтобы прекратить оккупацию и вывести российские войска с территории Украины. Отказываясь от этого козыря, американская сторона ослабляет и свои позиции, и Украины", — резюмировал Илларионов.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube