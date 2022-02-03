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Илларионов рассказал о "самой большой ошибке" Байдена в вопросе Украины

 
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Администрация президента США Джо Байдена совершила ошибку, когда использовать возможность размещения наступательного оружия на территории Украины в качестве рычага давления на Россию, считает Андрей Илларионов
Администрация президента США Джо Байдена совершила ошибку, когда использовать возможность размещения наступательного оружия на территории Украины в качестве рычага давления на Россию, считает Андрей Илларионов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Соединенные Штаты отказались от размещения своих ракет на территории Украины вместо того, чтобы использовать такую возможность как сдерживающий фактор против агрессии Кремля. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал эксперт Украинского института будущего, советник президента России Владимира Путина по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов.

Он обратился к экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, который завил, что сейчас администрация президента США Джо Байдена не допускает ошибок в отношении российско-украинского конфликта.

"Я хотел бы поделиться своим соображением, какую ошибку, при чем очень большую, делает нынешний американский президент. Мы знаем, что агрессия Кремля против Украины в последние восемь лет стала возможной из-за того, что Украина выполнила условия Будапештского меморандума, отказавшись от ядерного оружия. Многие говорят, что именно ядерное оружие является последним аргументом против какой-либо агрессии. Сейчас идет подготовка к переговорам относительно "гарантий безопасности". И еще не дожидаясь начала этих переговоров американская сторона сделала предложение, отказавшись от потенциального размещения своих ракет на украинской территории", — сказал Илларионов.

Он добавил, что США могли бы использовать возможность разместить американские ракеты в Украине в качестве аргумента против агрессивной политики Кремля.

"Если бы администрация США сделала бы наоборот и сказала, что если Кремль продолжает агрессию, сохраняет оккупацию Крыма, тогда Штаты вместе с Украиной будут серьезно раздумывать о размещении наступательного оружия на украинской территории. Это было бы очень весомым аргументом в арсенале Украины, чтобы прекратить оккупацию и вывести российские войска с территории Украины. Отказываясь от этого козыря, американская сторона ослабляет и свои позиции, и Украины", — резюмировал Илларионов.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.

Теги: США, Джо Байден, Андрей Илларионов, Будапештский меморандум, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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