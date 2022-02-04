"Распространяют панику, дестабилизируют ситуацию". Ярош рассказал об агентуре России в украинской власти

Дмитрий Ярош: В том, что в наших коридорах власти есть агентура РФ, сомнений у меня нет Фото: Дмитро Ярош / Facebook

"В том, что во время войны в наших коридорах власти – начиная от сельских советов и заканчивая Верховной Радой и Офисом президента, – есть агентура Российской Федерации, в принципе, сомнений у меня нет", – заявил Ярош.

Он подчеркнул, что Россия через своих агентов "принуждает Украину к нелогичным действиям". По его словам, пример подобных нелогичных действий можно наблюдать сейчас, когда Запад постоянно предупреждает о возможном новом нападении России на Украину, а украинская власть это отрицает.

"Отрицать, что Россия готовится к массированному вторжению, нелогично. И это не должен делать верховный главнокомандующий, потому что это в первую очередь деморализует общество", – сказал Ярош.

Он добавил, что нелогичное поведение власти создает панические настроения среди украинских граждан.

"И это, конечно, играет на руку той агентуре, которая тоже панику распространяет в украинском обществе через нагнетание истерии или другими действиями дестабилизирует ситуацию в нашем государстве", – отметил Ярош.

Он отказался публично называть имена тех, кого, к примеру, в Офисе президента Украины считает российскими агентами, посоветовав просто понаблюдать за действиями тех, кто там работает.

"Фамилий называть не буду. Думаю, люди разберутся. Да и время расставит все точки над "i", и мы с вами довольно скоро узнаем эти имена", – резюмировал Ярош.

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