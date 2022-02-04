"Распространяют панику, дестабилизируют ситуацию". Ярош рассказал об агентуре России в украинской власти

"В том, что во время войны в наших коридорах власти – начиная от сельских советов и заканчивая Верховной Радой и Офисом президента, – есть агентура Российской Федерации, в принципе, сомнений у меня нет", – заявил Ярош.
Он подчеркнул, что Россия через своих агентов "принуждает Украину к нелогичным действиям". По его словам, пример подобных нелогичных действий можно наблюдать сейчас, когда Запад постоянно предупреждает о возможном новом нападении России на Украину, а украинская власть это отрицает.
"Отрицать, что Россия готовится к массированному вторжению, нелогично. И это не должен делать верховный главнокомандующий, потому что это в первую очередь деморализует общество", – сказал Ярош.
Он добавил, что нелогичное поведение власти создает панические настроения среди украинских граждан.
"И это, конечно, играет на руку той агентуре, которая тоже панику распространяет в украинском обществе через нагнетание истерии или другими действиями дестабилизирует ситуацию в нашем государстве", – отметил Ярош.
Он отказался публично называть имена тех, кого, к примеру, в Офисе президента Украины считает российскими агентами, посоветовав просто понаблюдать за действиями тех, кто там работает.
"Фамилий называть не буду. Думаю, люди разберутся. Да и время расставит все точки над "i", и мы с вами довольно скоро узнаем эти имена", – резюмировал Ярош.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.