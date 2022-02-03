Ярош рассказал, что бы написал напротив фамилии Путина в учебниках истории

Отвечая на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, что будет написано о Путине в учебниках истории, Ярош вспомнил известную кричалку украинских футбольных фанатов.
"У харьковских ультрас есть очень хорошая кричалка. Там есть нецензурные слова, не буду их повторять", – сказал он.
Впервые песню со словами "Путин – х...йло" в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.
В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ.
Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня "Путин – х...йло" прозвучала в эфире российского федерального канала.