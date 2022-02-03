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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ярош рассказал, что бы написал напротив фамилии Путина в учебниках истории

 
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В учебниках по истории российский президент будет описан в контексте известной кричалки харьковских ультрас, уверен Дмитрий Ярош
В учебниках по истории российский президент будет описан в контексте известной кричалки харьковских ультрас, уверен Дмитрий Ярош
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

Отвечая на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, что будет написано о Путине в учебниках истории, Ярош вспомнил известную кричалку украинских футбольных фанатов.

"У харьковских ультрас есть очень хорошая кричалка. Там есть нецензурные слова, не буду их повторять", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Впервые песню со словами "Путин – х...йло" в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ. 

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня "Путин – х...йло" прозвучала в эфире российского федерального канала.

Теги: Владимир Путин, ультрас, Дмитрий Ярош, история, ток-шоу "ГОРДОН"
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