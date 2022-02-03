Ярош рассказал, что бы написал напротив фамилии Путина в учебниках истории

В учебниках по истории российский президент будет описан в контексте известной кричалки харьковских ультрас, уверен Дмитрий Ярош Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Отвечая на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, что будет написано о Путине в учебниках истории, Ярош вспомнил известную кричалку украинских футбольных фанатов.

"У харьковских ультрас есть очень хорошая кричалка. Там есть нецензурные слова, не буду их повторять", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube