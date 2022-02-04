Илларионов рассказал, как Путин может "установить контроль над Украиной" невоенными методами

"У него [Путина] особое отношение к Украине. Видно, сейчас для него стало ясно, что военным путем добиться своих долгосрочных целей в Украине чисто военным путем он не может. Поэтому он пытается добиться тех же самых целей – установления контроля над Украиной с помощью других методов", — сказал бывший советник Путина.

Илларионов подчеркнул, что Кремль пытается использовать Минские соглашения для влияния на Украину.

"Одним из самых эффективных методов, с его [Путина] точки зрения, является выполнение Украиной Минских соглашений. В том виде, в котором эти соглашения были подписаны в феврале 2015 года, а также усугублены так называемыми кластерами [президента Франции Эммануеля] Макрона и "формулой Штайнмайера", — отметил эксперт.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube