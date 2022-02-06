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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Джемилев: Репрессивный аппарат России жестче советского. Там давали три года, а сейчас – 15–18 лет

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Мустафа Джемилев: Оккупационный режим может держаться только на страхе
Мустафа Джемилев: Оккупационный режим может держаться только на страхе
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Российская оккупационная власть действует в Крыму гораздо жестче, чем в свое время действовала советская. Об этом 3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал диссидент, народный депутат Украины от "Европейской солидарности", председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013) Мустафа Джемилев.

"Репрессивный аппарат более жестокий, чем советский. Я советскую репрессивную машину хорошо знаю. У меня семь судимостей, в основном по статье "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Там потолок [содержания под стражей] был три года. А сейчас за какие-то слова, сказанные в мечети и записанные ФСБ, дают 15–18 лет. Это просто бесчеловечно, но это происходит", – рассказал Джемилев.

78-летний политик добавил, что в Крыму репрессируют не только крымских татар, занявших проукраинскую позицию, но всех, кто в той или иной форме высказывается против оккупации.

"Мне часто задают вопрос, что можно сделать для защиты прав людей в оккупированном Крыму. Я говорю: ничего, пока Крым не будет освобожден. Конечно, если бы не было многочисленных резолюций ООН, ОБСЕ, Amnesty International, может, масштабы репрессий были бы значительно больше. Оно как-то немного сдерживает. Но полностью избавиться от этих репрессий, чтобы там были мир и демократия… Не будет этого, потому что оккупационный режим может держаться только на страхе", – резюмировал Джемилев.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

В декабре 2021 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в тюрьмах России и оккупированного Крыма находится 121 гражданин Украины, 86 из них – крымские татары.

Теги: Крым, Меджлис, Мустафа Джемилев, оккупация, крымские татары, репрессии, тюрьмы, ток-шоу "ГОРДОН"
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