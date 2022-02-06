Джемилев: Репрессивный аппарат России жестче советского. Там давали три года, а сейчас – 15–18 лет

"Репрессивный аппарат более жестокий, чем советский. Я советскую репрессивную машину хорошо знаю. У меня семь судимостей, в основном по статье "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Там потолок [содержания под стражей] был три года. А сейчас за какие-то слова, сказанные в мечети и записанные ФСБ, дают 15–18 лет. Это просто бесчеловечно, но это происходит", – рассказал Джемилев.

78-летний политик добавил, что в Крыму репрессируют не только крымских татар, занявших проукраинскую позицию, но всех, кто в той или иной форме высказывается против оккупации.

"Мне часто задают вопрос, что можно сделать для защиты прав людей в оккупированном Крыму. Я говорю: ничего, пока Крым не будет освобожден. Конечно, если бы не было многочисленных резолюций ООН, ОБСЕ, Amnesty International, может, масштабы репрессий были бы значительно больше. Оно как-то немного сдерживает. Но полностью избавиться от этих репрессий, чтобы там были мир и демократия… Не будет этого, потому что оккупационный режим может держаться только на страхе", – резюмировал Джемилев.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube