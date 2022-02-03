Джемилев рассказал, готов ли Эрдоган стать посредником между Зеленским и Путиным

"Посредничество Турции я обсуждал еще в 2016 году в Страсбурге с министром иностранных дел Турции. И он говорил, что Турция всегда готова, но нужно обращение обеих сторон. Сейчас уже Эрдоган сам выступил с этой инициативой. Но я смотрю на реакцию россиян. Там однозначно против этого посредничества. И главная причина в том, что Эрдоган не признает законности оккупации Крыма. А для Путина это очень важно. Все остальное воспринялось бы, но вот этот вот главный пункт [Крым]...От него Эрдоган никогда отступать не будет", — сказал Джемилев.
Он также рассказал, на каком языке общается с Эрдоганом: "На турецком. Знаете, турецкий язык – это немножко подпорченный крымскотатарский".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Эрдоган предлагал организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ. 29 ноября 2021 года президент Турции объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах.