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Джемилев рассказал, готов ли Эрдоган стать посредником между Зеленским и Путиным

 
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Президент Турции никогда не признает российскую оккупацию Крыма, из-за чего РФ не согласится на посредничество Анкары в переговорах между Путиным и Зеленским, считает Мустафа Джемилев
Президент Турции никогда не признает российскую оккупацию Крыма, из-за чего РФ не согласится на посредничество Анкары в переговорах между Путиным и Зеленским, считает Мустафа Джемилев
Фото: Mustafa Kemilev / Facebook

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов стать посредником в переговорах между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Но Кремль не пойдет на это из-за принципиальной позиции турецкого лидера по Крыму. Об этом 3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал диссидент, народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013) Мустафа Джемилев.

"Посредничество Турции я обсуждал еще в 2016 году в Страсбурге с министром иностранных дел Турции. И он говорил, что Турция всегда готова, но нужно обращение обеих сторон. Сейчас уже Эрдоган сам выступил с этой инициативой. Но я смотрю на реакцию россиян. Там однозначно против этого посредничества. И главная причина в том, что Эрдоган не признает законности оккупации Крыма. А для Путина это очень важно. Все остальное воспринялось бы, но вот этот вот главный пункт [Крым]...От него Эрдоган никогда отступать не будет", — сказал Джемилев.

Он также рассказал, на каком языке общается с Эрдоганом: "На турецком. Знаете, турецкий язык – это немножко подпорченный крымскотатарский".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Эрдоган предлагал организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ. 29 ноября 2021 года президент Турции объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Мустафа Джемилев, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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