Джемилев рассказал, готов ли Эрдоган стать посредником между Зеленским и Путиным

Президент Турции никогда не признает российскую оккупацию Крыма, из-за чего РФ не согласится на посредничество Анкары в переговорах между Путиным и Зеленским, считает Мустафа Джемилев Фото: Mustafa Kemilev / Facebook

"Посредничество Турции я обсуждал еще в 2016 году в Страсбурге с министром иностранных дел Турции. И он говорил, что Турция всегда готова, но нужно обращение обеих сторон. Сейчас уже Эрдоган сам выступил с этой инициативой. Но я смотрю на реакцию россиян. Там однозначно против этого посредничества. И главная причина в том, что Эрдоган не признает законности оккупации Крыма. А для Путина это очень важно. Все остальное воспринялось бы, но вот этот вот главный пункт [Крым]...От него Эрдоган никогда отступать не будет", — сказал Джемилев.

Он также рассказал, на каком языке общается с Эрдоганом: "На турецком. Знаете, турецкий язык – это немножко подпорченный крымскотатарский".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube