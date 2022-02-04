Сакварелидзе: 200 Javelin – это не то, что сегодня нужно Украине

Он убежден, что Украина должна получать более весомую помощь от западных союзников, включая серьезные вливания в экономику.
"Сегодня Украина на повышенных ставках. Все повышают ставки, кроме нас, к сожалению. Я постоянно повторяю и буду повторять, что Украина не стоит дешево, в том числе для западного мира. Спасибо, что поддерживаете, но 200 Javelin – это не то, что сегодня нужно Украине. Я думаю, Зеленскому вместо того, чтобы спорить с Байденом – а может, и правильно поспорил, если тот требовал выполнения Минских соглашений, – лучше разговаривать о "плане Маршалла" (программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). О новом "плане Маршалла" для Украины. Потому что эта истерия все равно не закончится, экономика будет от этого страдать", — сказал Сакварелидзе.
Он также напомнил, что в свое время Соединенные Штаты оказали финансовую помощь Египту, который в 2011 году совершил переход к демократии.
"Сколько, думаете, Египет получил финансовой и военной помощи от США? $50 млрд в военную индустрию и $30 млрд в экономику. Я думаю, что сегодня акции Украины намного выше, чем Египта. Поэтому нам в этой ситуации надо повышать ставки и думать как бизнесмены, а не только как политики", — подчеркнул бывший заместитель генпрокурора Украины.
По его словам, Украина должна лоббировать свои интересы на Западе, чтобы успешно противостоять кризисам.
"Над этим надо работать с заинтересованными группами, с "мозговыми танками". Надо вносить этот вопрос в политический дискурс США, заходить на телеканалы, отправлять туда людей, которые разбираются в контекстах, и лоббировать. Потому что если мы не состоимся как Южная Корея в регионе, то, думаю, у нас не будет будущего. Мы будем постоянно с этими грошами идти от одного кризиса к другому. Кризисы не будут останавливаться, пока будет Путин. Нас будут душить, и мы от этого получим мизер", — резюмировал Сакварелидзе.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.
27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.
3 февраля в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от правительства США с 85 тоннами боеприпасов для гранатометов.