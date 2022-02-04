Сакварелидзе: 200 Javelin – это не то, что сегодня нужно Украине

Сакварелидзе: если мы не состоимся как Южная Корея в регионе, то, думаю, у нас не будет будущего Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Он убежден, что Украина должна получать более весомую помощь от западных союзников, включая серьезные вливания в экономику.

"Сегодня Украина на повышенных ставках. Все повышают ставки, кроме нас, к сожалению. Я постоянно повторяю и буду повторять, что Украина не стоит дешево, в том числе для западного мира. Спасибо, что поддерживаете, но 200 Javelin – это не то, что сегодня нужно Украине. Я думаю, Зеленскому вместо того, чтобы спорить с Байденом – а может, и правильно поспорил, если тот требовал выполнения Минских соглашений, – лучше разговаривать о "плане Маршалла" (программа экономической помощи Европе после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). О новом "плане Маршалла" для Украины. Потому что эта истерия все равно не закончится, экономика будет от этого страдать", — сказал Сакварелидзе.

Он также напомнил, что в свое время Соединенные Штаты оказали финансовую помощь Египту, который в 2011 году совершил переход к демократии.

"Сколько, думаете, Египет получил финансовой и военной помощи от США? $50 млрд в военную индустрию и $30 млрд в экономику. Я думаю, что сегодня акции Украины намного выше, чем Египта. Поэтому нам в этой ситуации надо повышать ставки и думать как бизнесмены, а не только как политики", — подчеркнул бывший заместитель генпрокурора Украины.

По его словам, Украина должна лоббировать свои интересы на Западе, чтобы успешно противостоять кризисам.

"Над этим надо работать с заинтересованными группами, с "мозговыми танками". Надо вносить этот вопрос в политический дискурс США, заходить на телеканалы, отправлять туда людей, которые разбираются в контекстах, и лоббировать. Потому что если мы не состоимся как Южная Корея в регионе, то, думаю, у нас не будет будущего. Мы будем постоянно с этими грошами идти от одного кризиса к другому. Кризисы не будут останавливаться, пока будет Путин. Нас будут душить, и мы от этого получим мизер", — резюмировал Сакварелидзе.

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