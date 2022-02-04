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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Это борьба не только за Украину, а за демократию во всем мире — Квасьневский об агрессии РФ

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Путин считает, что у демократии нет будущего и только его авторитарный режим может сохранить мир, убежден Александр Квасьневский
Путин считает, что у демократии нет будущего и только его авторитарный режим может сохранить мир, убежден Александр Квасьневский
Фото: Aleksander Kwaśniewski / Facebook

Поддерживая Украину в ее противостоянии российской агрессии, Запад борется за сохранение демократической системы во всем мире. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасьневский.

По его мнению, сейчас украинская нация должна объединиться перед лицом внешней угрозы, оставив в стороне внутренние политические разногласия.

"В таком положении, в котором вы находитесь, вам нужно объединение. Без этих всех политических конфликтов... Надо идти вперед. Если будете заниматься политическими конфликтами внутри страны – будет сложно выдержать постоянную дестабилизацию, которая будет исходить от политики Путина следующие несколько лет", — сказал экс-президент Польши.

Он обратил внимание на необходимость широкого диалога, который должна вести украинская власть с Западом, используя для этого все возможные площадки.

"Сейчас такой момент, когда [Украине] нужно использовать возможность. Мы живем в мире, когда не на все разговоры надо физически ездить. Можно говорить онлайн. Я предлагал бы президенту Украины и министру иностранных дел использовать это. Сейчас вопрос – как помочь Украине сегодня, как привести ее в наш мир – мир демократии. Это надо делать. Должно быть много встреч, много разговоров, должны быть напечатаны статьи в важных газетах и так далее", — уверен Квасьневский.

Экс-президент Польши подчеркнул, что от исхода российско-украинской войны зависит судьба всего демократического мира.

"Сейчас такой момент, когда все должны знать, что борьба идет не только за Украину, а за демократию в мире. Это борьба против авторитарной системы, которую предлагает господин Путин. Он говорит, что мы, демократы, почти похоронены. Что у нас нет будущего. Что единственная система, которая может сохранить мир, – это он и его авторитарные идеи. Против этого надо выступать, и об этом надо серьезно говорить везде, где только возможно", – подытожил Квасьневский.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, демократия, Александр Квасьневский, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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