Это борьба не только за Украину, а за демократию во всем мире — Квасьневский об агрессии РФ

Путин считает, что у демократии нет будущего и только его авторитарный режим может сохранить мир, убежден Александр Квасьневский Фото: Aleksander Kwaśniewski / Facebook

По его мнению, сейчас украинская нация должна объединиться перед лицом внешней угрозы, оставив в стороне внутренние политические разногласия.

"В таком положении, в котором вы находитесь, вам нужно объединение. Без этих всех политических конфликтов... Надо идти вперед. Если будете заниматься политическими конфликтами внутри страны – будет сложно выдержать постоянную дестабилизацию, которая будет исходить от политики Путина следующие несколько лет", — сказал экс-президент Польши.

Он обратил внимание на необходимость широкого диалога, который должна вести украинская власть с Западом, используя для этого все возможные площадки.

"Сейчас такой момент, когда [Украине] нужно использовать возможность. Мы живем в мире, когда не на все разговоры надо физически ездить. Можно говорить онлайн. Я предлагал бы президенту Украины и министру иностранных дел использовать это. Сейчас вопрос – как помочь Украине сегодня, как привести ее в наш мир – мир демократии. Это надо делать. Должно быть много встреч, много разговоров, должны быть напечатаны статьи в важных газетах и так далее", — уверен Квасьневский.

Экс-президент Польши подчеркнул, что от исхода российско-украинской войны зависит судьба всего демократического мира.

"Сейчас такой момент, когда все должны знать, что борьба идет не только за Украину, а за демократию в мире. Это борьба против авторитарной системы, которую предлагает господин Путин. Он говорит, что мы, демократы, почти похоронены. Что у нас нет будущего. Что единственная система, которая может сохранить мир, – это он и его авторитарные идеи. Против этого надо выступать, и об этом надо серьезно говорить везде, где только возможно", – подытожил Квасьневский.

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