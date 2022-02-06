"Иначе будет сложно выдержать дестабилизирующую политику Путина". Квасьневский озвучил три пожелания Украине

"Я надеюсь, первое, что украинцы настолько сильные, что они знают: надо бороться за свою независимость. Все, чего вы достигли за последние 30 лет, – большая ценность, за это надо бороться. Второе. Думаю, Европа и мир будут знать, что надо Украину поддерживать не только словами, новыми союзами, но и деньгами, и оружием, и политической сильной поддержкой. Это должно очень серьезно идти вперед", – сказал Квасьневский.
Политик не сомневается, что даже если в ближайшее время не будет нового широкомасштабного военного наступления России, президент РФ все равно продолжит дестабилизировать Украину всеми доступными методами.
"Третье, чего я ожидаю со стороны Украины, – это объединения наций. В таком положении, в каком вы находитесь, надо объединять нацию, без политических конфликтов, и идти вперед. Иначе, если будете заниматься политическими конфликтами внутри, будет сложно выдержать постоянную дестабилизацию, которая будет политикой Путина следующие несколько лет", – резюмировал Квасьневский.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.