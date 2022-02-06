"Иначе будет сложно выдержать дестабилизирующую политику Путина". Квасьневский озвучил три пожелания Украине

"Я надеюсь, первое, что украинцы настолько сильные, что они знают: надо бороться за свою независимость. Все, чего вы достигли за последние 30 лет, – большая ценность, за это надо бороться. Второе. Думаю, Европа и мир будут знать, что надо Украину поддерживать не только словами, новыми союзами, но и деньгами, и оружием, и политической сильной поддержкой. Это должно очень серьезно идти вперед", – сказал Квасьневский.

Политик не сомневается, что даже если в ближайшее время не будет нового широкомасштабного военного наступления России, президент РФ все равно продолжит дестабилизировать Украину всеми доступными методами.

"Третье, чего я ожидаю со стороны Украины, – это объединения наций. В таком положении, в каком вы находитесь, надо объединять нацию, без политических конфликтов, и идти вперед. Иначе, если будете заниматься политическими конфликтами внутри, будет сложно выдержать постоянную дестабилизацию, которая будет политикой Путина следующие несколько лет", – резюмировал Квасьневский.

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