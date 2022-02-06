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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Иначе будет сложно выдержать дестабилизирующую политику Путина". Квасьневский озвучил три пожелания Украине

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Александр Квасьневский: Надо объединять нацию, без политических конфликтов, и идти вперед
Александр Квасьневский: Надо объединять нацию, без политических конфликтов, и идти вперед
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Украинцы добились немалого в борьбе за свою независимость, но все это можно потерять из-за внутренних политических конфликтов. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасьневский.

"Я надеюсь, первое, что украинцы настолько сильные, что они знают: надо бороться за свою независимость. Все, чего вы достигли за последние 30 лет, – большая ценность, за это надо бороться. Второе. Думаю, Европа и мир будут знать, что надо Украину поддерживать не только словами, новыми союзами, но и деньгами, и оружием, и политической сильной поддержкой. Это должно очень серьезно идти вперед", – сказал Квасьневский.

Политик не сомневается, что даже если в ближайшее время не будет нового широкомасштабного военного наступления России, президент РФ все равно продолжит дестабилизировать Украину всеми доступными методами.

"Третье, чего я ожидаю со стороны Украины, – это объединения наций. В таком положении, в каком вы находитесь, надо объединять нацию, без политических конфликтов, и идти вперед. Иначе, если будете заниматься политическими конфликтами внутри, будет сложно выдержать постоянную дестабилизацию, которая будет политикой Путина следующие несколько лет", – резюмировал Квасьневский.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Владимир Путин, США, Александр Квасьневский, политика, Европа, украинцы, война в Украине, ток-шоу, ток-шоу "ГОРДОН"
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