Запад не так слаб, как представляется Путину – координатор санкционной политики в администрации Обамы

Он предположил, что глава Кремля может быть серьезен в своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Путин, может быть, пытается запугать Запад и Украину, добившись уступок. Солидарность и терпение – вот то, что нам нужно. Администрация Байдена проснулась, признала проблему и действовала достойно. Я не могу сказать, что будет делать Путин. Но я могу сказать, что Запад не так слаб, как ему [президенту РФ] представляется", — подчеркнул Фрид.

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