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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Запад не так слаб, как представляется Путину – координатор санкционной политики в администрации Обамы

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Администрация президента США Байдена достойно противодействует агрессивной политике РФ, считает Дэниел Фрид
Администрация президента США Байдена достойно противодействует агрессивной политике РФ, считает Дэниел Фрид
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин ошибается, думая, что Запад слаб и готов идти на уступки Кремлю. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (20052009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (20132017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид.

Он предположил, что глава Кремля может быть серьезен в своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Путин, может быть, пытается запугать Запад и Украину, добившись уступок. Солидарность и терпение  вот то, что нам нужно. Администрация Байдена проснулась, признала проблему и действовала достойно. Я не могу сказать, что будет делать Путин. Но я могу сказать, что Запад не так слаб, как ему [президенту РФ] представляется", — подчеркнул Фрид.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Соединенные Штаты видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину. 

1 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии, и не вводят против РФ предупредительные санкции.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, война в Украине, Дэниел Фрид, ток-шоу "ГОРДОН"
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