Запад не так слаб, как представляется Путину – координатор санкционной политики в администрации Обамы

Он предположил, что глава Кремля может быть серьезен в своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.
"Путин, может быть, пытается запугать Запад и Украину, добившись уступок. Солидарность и терпение – вот то, что нам нужно. Администрация Байдена проснулась, признала проблему и действовала достойно. Я не могу сказать, что будет делать Путин. Но я могу сказать, что Запад не так слаб, как ему [президенту РФ] представляется", — подчеркнул Фрид.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Соединенные Штаты видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.
1 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии, и не вводят против РФ предупредительные санкции.