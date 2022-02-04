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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ярош рассказал, есть ли у Путина шансы победить Украину

 
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Россия может взять Киев только при помощи артиллерии и боевой авиации, но мир не позволит Кремлю начать бомбить Украину, убежден Дмитрий Ярош
Россия может взять Киев только при помощи артиллерии и боевой авиации, но мир не позволит Кремлю начать бомбить Украину, убежден Дмитрий Ярош
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Президент России Владимир Путин не сможет победить в войне с Украиной, если не будет использовать авиационные удары и артиллерию, как в Чечне и Сирии. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

"Я более чем уверен, что въехать на танках в Киев Путину не удастся. По очень многим причинам. Потому что россияне умеют в городах только одним способом – когда они эти города сносят. Как снесли Грозный при помощи артиллерии и авиации. Как снесли Дамаск и другие города в Сирии. А просто так заехать парадными колоннами им явно не удастся", — уверен командующий "Украинской добровольческой армией".

Он также оценил возможности Кремля победить в российско-украинской войне.

"Позволит ли мир использовать против гражданского населения в Украине ракеты, авиацию – тут уже вопрос ясен, не позволит. Поэтому у Путина, на мой взгляд, вообще нет шансов победить Украину", — подчеркнул Ярош.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы. 

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Дмитрий Ярош, ВСУ, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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