Ярош рассказал, есть ли у Путина шансы победить Украину

"Я более чем уверен, что въехать на танках в Киев Путину не удастся. По очень многим причинам. Потому что россияне умеют в городах только одним способом – когда они эти города сносят. Как снесли Грозный при помощи артиллерии и авиации. Как снесли Дамаск и другие города в Сирии. А просто так заехать парадными колоннами им явно не удастся", — уверен командующий "Украинской добровольческой армией".
Он также оценил возможности Кремля победить в российско-украинской войне.
"Позволит ли мир использовать против гражданского населения в Украине ракеты, авиацию – тут уже вопрос ясен, не позволит. Поэтому у Путина, на мой взгляд, вообще нет шансов победить Украину", — подчеркнул Ярош.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.