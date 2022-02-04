Ярош рассказал, есть ли у Путина шансы победить Украину

Россия может взять Киев только при помощи артиллерии и боевой авиации, но мир не позволит Кремлю начать бомбить Украину, убежден Дмитрий Ярош Фото: Дмитро Ярош / Facebook

"Я более чем уверен, что въехать на танках в Киев Путину не удастся. По очень многим причинам. Потому что россияне умеют в городах только одним способом – когда они эти города сносят. Как снесли Грозный при помощи артиллерии и авиации. Как снесли Дамаск и другие города в Сирии. А просто так заехать парадными колоннами им явно не удастся", — уверен командующий "Украинской добровольческой армией".

Он также оценил возможности Кремля победить в российско-украинской войне.

"Позволит ли мир использовать против гражданского населения в Украине ракеты, авиацию – тут уже вопрос ясен, не позволит. Поэтому у Путина, на мой взгляд, вообще нет шансов победить Украину", — подчеркнул Ярош.

ВИДЕО