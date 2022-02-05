Глава Еврокомиссии: Любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями

"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военных сил и дестабилизирующих действиях России в Украине и вокруг нее. Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции", – заявил он.

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Фон дер Ляйен сообщила о "тесной координации подготовки и реагирования на наращивание Россией военных сил и ее дестабилизирующие действия".

"Хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение будет найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями", – заявила она.