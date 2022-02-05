Украинские правоохранители разоблачили группировку, которая фальсифицировала визы стран ЕС

"Участники группы с помощью специально оборудованной аппаратуры производили визы стран Европейского союза. Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме €300, а через две недели получали визу и отдавали остальную сумму. Сами же визы производились на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, группу возглавлял 34-летний иностранец, находящийся на территории Украины нелегально. Во время обысков по месту его проживания изъяли деньги, поддельные документы и другие вещественные доказательства.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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