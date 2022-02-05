"Пока они там развернутся, мы будем стоять у Ла-Манша". Лукашенко оценил силы стран ОДКБ в случае войны

Лукашенко высказал мнение, что "большой войны в Европе" не будет, во-первых, потому, что люди привыкли к комфорту.

"Во-вторых, ОДКБ, что показало (БЕЛТА пишет, что речь о "миротворческой" операции в Казахстане. – "ГОРДОН")? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают", – убеждает считающий себя президентом Беларуси Лукашенко.

Он отметил, что в Казахстане сил ОДКБ было "всего ничего, но мы показали".

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", – заявил Лукашенко.