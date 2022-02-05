Bild сообщил, что РФ хочет создать в Украине фейковый "парламент" и присоединить ее к "союзному государству" под управлением в Москве

По данным Bild, вторжение РФ в Украину может состояться "в феврале, но не позднее марта", если Путин "не передумает" Фото: EPA

По данным собеседников газеты, вторжение может состояться "в феврале, но не позднее марта", если президент РФ Владимир Путин "не передумает".

План, опубликованный СМИ, включает несколько этапов.

На первом РФ в случае победы над украинской армией намерена подчинить себе крупнейшие населенные пункты. Планируется, что для этого в городах начнут активно действовать уже находящиеся в них лояльные к России политики и сотрудники спецслужб, которые должны будут установить пророссийское руководство и "договориться о передаче" этих городов под контроль России.

После этого российским спецслужбам предстоит "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".

На втором этапе РФ хочет создать "народную раду" – фиктивный "парламент" вместо Верховной Рады Украины. Этот "орган" должен объявить Верховную Раду "недействительной". По данным разведки, в состав "народной рады" должны войти "представители", которых отберут российские спецслужбы. В дальнейшем планируют создать подконтрольное РФ "правительство", задачей которого, по данным спецслужб, будет "сломать сопротивление миллионов украинцев российской оккупации".

В отчете разведки указано, что "задачей этого органа будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость". При этом разведка считает, что уже составляются списки тех, кто будет заключен в такие "лагеря".

В конечном "полицейское государство" должно будет "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России". Целью Путина, по данным газеты, является "союзное государство", состоящее из Украины, Беларуси и России с марионеточными режимами, основанными на советской модели с центральным управлением из Москвы.

На всех этапах действия оккупантов будет поддерживать российская пропаганда, отметила разведка.

Bild пишет, что пока неизвестно, будет ли применен этот сценарий, но подготовка к этому ведется, в частности, Федеральной службой безопасности РФ.

Посольство РФ в Берлине на просьбу прокомментировать данные назвало информацию "смесью спекуляций и слухов".