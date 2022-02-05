Россия на финальном этапе подготовки к вторжению в Украину – The New York Times

Собеседники издания отмечают переброску в оккупированный Россией Крым порядка 10 тыс. российских военных за последние две недели и приведение некоторых размещенных воинских подразделений на полуострове в состояние повышенной боевой готовности. Источники в командовании ВСУ выражают обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое можно использовать для контроля над захваченными территориями.
Аналитики указывают, что у границ с Украиной наблюдается подготовка к военной операции – развертывание военных госпиталей и систем связи, средств радиоэлектронного подавления, переброска авиации и дополнительных воинских подразделений.
По оценкам экспертов, закончить подготовку к военной операции Россия может в течение нескольких недель. Они отмечают, что у России возле границ с Украиной достаточное количество военнослужащих, однако не полностью выстроены линии снабжения и прочая инфраструктура.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.