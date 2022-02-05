Россия на финальном этапе подготовки к вторжению в Украину – The New York Times

The New York Times: Закончить подготовку к военной операции РФ может в течение нескольких недель Фото: mil.ru

Собеседники издания отмечают переброску в оккупированный Россией Крым порядка 10 тыс. российских военных за последние две недели и приведение некоторых размещенных воинских подразделений на полуострове в состояние повышенной боевой готовности. Источники в командовании ВСУ выражают обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое можно использовать для контроля над захваченными территориями.

Аналитики указывают, что у границ с Украиной наблюдается подготовка к военной операции – развертывание военных госпиталей и систем связи, средств радиоэлектронного подавления, переброска авиации и дополнительных воинских подразделений.

По оценкам экспертов, закончить подготовку к военной операции Россия может в течение нескольких недель. Они отмечают, что у России возле границ с Украиной достаточное количество военнослужащих, однако не полностью выстроены линии снабжения и прочая инфраструктура.