"Не думаю, что начнется мировая война". Министр иностранных дел Израиля прокомментировал вероятность вторжения России в Украину

По словам Лапида, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной Фото: ЕРА

"На данный момент оценки таковы, что мы не увидим насильственное противостояние в ближайшее время. Я тоже не думаю, что там начнется мировая война", – отметил Лапид.

Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной.

Вторая по численности еврейская община находится в России, а пятая – в Украине, подчеркнул Лапид в интервью.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса, которого нет ни в какой другой стране", – сказал он.

В то же время Израиль обеспокоен тем, что события в Украине отвлекают внимание от ядерных переговоров Вены с Ираном, сообщает Axios.

"Мы хотели бы, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные события", — отметил министр.