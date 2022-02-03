"Не думаю, что начнется мировая война". Министр иностранных дел Израиля прокомментировал вероятность вторжения России в Украину

"На данный момент оценки таковы, что мы не увидим насильственное противостояние в ближайшее время. Я тоже не думаю, что там начнется мировая война", – отметил Лапид.
Он добавил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку имеет тесные отношения как с Россией, так и с Украиной.
Вторая по численности еврейская община находится в России, а пятая – в Украине, подчеркнул Лапид в интервью.
"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса, которого нет ни в какой другой стране", – сказал он.
В то же время Израиль обеспокоен тем, что события в Украине отвлекают внимание от ядерных переговоров Вены с Ираном, сообщает Axios.
"Мы хотели бы, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные события", — отметил министр.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".