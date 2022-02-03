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Шольц анонсировал встречу с Путиным в Москве в ближайшее время. Будут говорить об Украине

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Шольц (на фото) сообщил, что у него запланирована встреча с Путиным
Шольц (на фото) сообщил, что у него запланирована встреча с Путиным
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Шольц сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, его текстовая версия опубликована на сайте СМИ 2 февраля.

"Я сейчас еду в США, и вскоре буду говорить в Москве на те темы, которые необходимо обсудить", – сказал глава правительства Германии.

У Шольца уточнили, значит ли это, что в Кремле состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это запланировано и состоится в ближайшее время", – ответил немецкий канцлер.

В то же время он не уточнил дату визита в Москву.

Шольц рассказал, что ФРГ активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины.

"Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо", – подчеркнул глава правительства ФРГ.

По мнению Шольца, в нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе удалось "вдохнуть жизнь".

Шольц совершит рабочий визит в Вашингтон 7 февраля. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

"Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", – рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Bloomberg со ссылкой на источники писало 17 января, что в правительстве США обсуждают "проблему Германии", в частности, в Вашингтоне сомневается в готовности Берлина ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

20 января в Берлине с Шольцем встретился госсекретарь США Энтони Блинкен. Они заявили "о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о совместной приверженности по введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил 3 февраля, что у границ Украины сейчас расположены 115 тыс. российских военнослужащих.

В Белом доме заявляли 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января отметил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме сказали, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Украина, Джо Байден, Москва, правительство, ФРГ, переговоры, агрессия, война в Украине, конфликт, президент, визит, интервью, встреча, Олаф Шольц
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