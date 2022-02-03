Шольц анонсировал встречу с Путиным в Москве в ближайшее время. Будут говорить об Украине

Шольц (на фото) сообщил, что у него запланирована встреча с Путиным Фото: EPA

Об этом Шольц сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, его текстовая версия опубликована на сайте СМИ 2 февраля.

"Я сейчас еду в США, и вскоре буду говорить в Москве на те темы, которые необходимо обсудить", – сказал глава правительства Германии.

У Шольца уточнили, значит ли это, что в Кремле состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это запланировано и состоится в ближайшее время", – ответил немецкий канцлер.

В то же время он не уточнил дату визита в Москву.

Шольц рассказал, что ФРГ активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины.

"Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо", – подчеркнул глава правительства ФРГ.

По мнению Шольца, в нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе удалось "вдохнуть жизнь".

Шольц совершит рабочий визит в Вашингтон 7 февраля. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

"Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", – рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Bloomberg со ссылкой на источники писало 17 января, что в правительстве США обсуждают "проблему Германии", в частности, в Вашингтоне сомневается в готовности Берлина ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

20 января в Берлине с Шольцем встретился госсекретарь США Энтони Блинкен. Они заявили "о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о совместной приверженности по введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины".