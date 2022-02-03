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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутники Maxar сделали новые фото российских войск возле Украины и в Крыму. На некоторых есть "Искандеры"

Россия с конца октября стягивает войска к границе с Украиной
Россия с конца октября стягивает войска к границе с Украиной
Фото: depositphotos.com

Спутники американской компании Maxar Technologies в конце января – начале февраля сделали новые фото российских войск возле границ Украины. Об этом сообщили канал CNN и агентство Reuters. Также серию снимков опубликовал в Twitter корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

В Maxar отметили, что последние снимки показывают новую фазу активности России. Если на более ранних фото рядом с местами дислокации было замечено небольшое количество войск или новых палаток для дополнительного персонала, то сейчас ситуация изменилась.

В частности, в Беларуси, возле Осиповичей, заметили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.

На полигоне Обуз-Лесновский в Беларуси замечены палатки. А в российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия.

На полигоне Погоново в Воронежской области развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия.

В Крыму Maxar сфотографировала палатки и бронетехнику в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона.

Аналитик по вопросам обороны, специализирующийся на России и Беларуси, Конрад Музыка сказал CNN, что, по его мнению, в настоящее время вокруг Украины дислоцировано от 74 до 76 российских батальонных тактических групп. Батальонные тактические группы обычно состоят из около 1000 солдат вместе с подразделениями поддержки, подчеркивает Музыка.

Он также сообщил, что сухопутные войска России перебросили подразделения, в том числе баллистические ракеты малой дальности "Искандер", в Беларусь и в районы России, расположенные недалеко от Украины. По его подсчетам, вблизи Украины находится не менее 48 пусковых установок.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать. А на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного 28–31 января, 44,9% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения РФ зимой или весной 2022 года. 44,9% граждан заявили, что готовы присоединиться к защите Украины любым способом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Беларусь, военные, спутник, российская агрессия, война в Украине, войска
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