Спутники Maxar сделали новые фото российских войск возле Украины и в Крыму. На некоторых есть "Искандеры"

В Maxar отметили, что последние снимки показывают новую фазу активности России. Если на более ранних фото рядом с местами дислокации было замечено небольшое количество войск или новых палаток для дополнительного персонала, то сейчас ситуация изменилась.

В частности, в Беларуси, возле Осиповичей, заметили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.

Osipovichi training area, central Belarus. Shows Iskander missile deployment. * : @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

На полигоне Обуз-Лесновский в Беларуси замечены палатки. А в российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия.

Obuz-Lesnovsky training area, south-central Belarus. Troop camps with tents are visible. These are battle groups. * : @Maxar pic.twitter.com/3uaPnUb780 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

На полигоне Погоново в Воронежской области развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия.

В Крыму Maxar сфотографировала палатки и бронетехнику в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона. Opuk training area, southern Crimea. Jan. 31. Tents and armored vehicles. * : @Maxar pic.twitter.com/6hOuhjllZX — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Аналитик по вопросам обороны, специализирующийся на России и Беларуси, Конрад Музыка сказал CNN, что, по его мнению, в настоящее время вокруг Украины дислоцировано от 74 до 76 российских батальонных тактических групп. Батальонные тактические группы обычно состоят из около 1000 солдат вместе с подразделениями поддержки, подчеркивает Музыка.

Он также сообщил, что сухопутные войска России перебросили подразделения, в том числе баллистические ракеты малой дальности "Искандер", в Беларусь и в районы России, расположенные недалеко от Украины. По его подсчетам, вблизи Украины находится не менее 48 пусковых установок.