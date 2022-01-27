В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Шольца. Они обсудят усилия по сдерживанию агрессии РФ против Украины

Байден (на фото) с нетерпением ждет встречи с Шольцем, отметила Псаки Фото: EPA

Среди прочего, стороны обсудят эскалацию РФ ситуации вокруг Украины.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022 года. Визит канцлера Шольца дает возможность подтвердить глубокие и прочные связи между Соединенными Штатами и Германией. Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", – рассказала Псаки.

Der Spiegel сообщил 21 января, что Шольц из-за плотного рабочего графика отказался в скором времени посетить Вашингтон и обсудить с Байденом вопрос накопления войск РФ возле границ Украины.

Bloomberg со ссылкой на источники писало 17 января, что в правительстве США обсуждают "проблему Германии", а в Вашингтоне сомневается в готовности Берлина ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

The Wall Street Journal сообщила 20 января, что глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс тайно посетил Берлин перед официальным визитом в столицу ФРГ госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Собеседники издания рассказали, что Бернс встретился с Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведывательного сообщества о вероятных сценариях ситуации вокруг Украины и России.

Блинкен встретился с Шольцем в Берлине 20 января, они заявили "о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о совместной приверженности по введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины".