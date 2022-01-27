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В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Шольца. Они обсудят усилия по сдерживанию агрессии РФ против Украины

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Байден (на фото) с нетерпением ждет встречи с Шольцем, отметила Псаки
Байден (на фото) с нетерпением ждет встречи с Шольцем, отметила Псаки
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершит рабочий визит в Вашингтон в начале февраля, в частности, он встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, опубликованном 27 января на сайте Белого дома.

Среди прочего, стороны обсудят эскалацию РФ ситуации вокруг Украины.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022 года. Визит канцлера Шольца дает возможность подтвердить глубокие и прочные связи между Соединенными Штатами и Германией. Лидеры обсудят свою общую приверженность как продолжающейся дипломатии, так и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины", – рассказала Псаки.

Der Spiegel сообщил 21 января, что Шольц из-за плотного рабочего графика отказался в скором времени посетить Вашингтон и обсудить с Байденом вопрос накопления войск РФ возле границ Украины.

Bloomberg со ссылкой на источники писало 17 января, что в правительстве США обсуждают "проблему Германии", а в Вашингтоне сомневается в готовности Берлина ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

The Wall Street Journal сообщила 20 января, что глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс тайно посетил Берлин перед официальным визитом в столицу ФРГ госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Собеседники издания рассказали, что Бернс встретился с Шольцем и проинформировал его и представителей немецкого разведывательного сообщества о вероятных сценариях ситуации вокруг Украины и России.

Блинкен встретился с Шольцем в Берлине 20 января, они заявили "о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о совместной приверженности по введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Джо Байден, правительство, Джен Псаки, ФРГ, Вашингтон, агрессия, Белый дом, президент, безопасность, визит, встреча, Олаф Шольц
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