Канцлер ФРГ заявил, что нормандский формат переговоров по Донбассу удалось оживить

Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней "весьма запутанной ситуации", отметил Шольц. Фото: EPA

Об этом Шольц сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, его текстовая версия опубликована на сайте СМИ 2 февраля.

Главу правительства Германии спросили, будет ли новая война в Европе и вторгнется ли президент РФ Владимир Путин в Украину.

Шольц ответил, что ситуация "очень серьезная", и нельзя упускать из виду, что к границе с Украиной переброшено большое количество российских солдат.

По его словам, страны Запада сделали все возможное для проведения переговоров, чтобы такой ситуации не возникло, предупредив при этом РФ о последствиях возможного военного нападения.

"Существуют переговоры между Россией и США, инициированные американским президентом. Идут переговоры между НАТО и Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Есть переговоры в рамках ОБСЕ и, конечно, так называемый "нормандский формат", где Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней весьма запутанной ситуации, – сказал Шольц. – И нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь. В этом формате проводилось много дискуссий".