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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канцлер ФРГ заявил, что нормандский формат переговоров по Донбассу удалось оживить

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Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней "весьма запутанной ситуации", отметил Шольц.
Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней "весьма запутанной ситуации", отметил Шольц.
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе удалось "вдохнуть жизнь".

Об этом Шольц сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, его текстовая версия опубликована на сайте СМИ 2 февраля.

Главу правительства Германии спросили, будет ли новая война в Европе и вторгнется ли президент РФ Владимир Путин в Украину.

Шольц ответил, что ситуация "очень серьезная", и нельзя упускать из виду, что к границе с Украиной переброшено большое количество российских солдат.

По его словам, страны Запада сделали все возможное для проведения переговоров, чтобы такой ситуации не возникло, предупредив при этом РФ о последствиях возможного военного нападения.

"Существуют переговоры между Россией и США, инициированные американским президентом. Идут переговоры между НАТО и Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Есть переговоры в рамках ОБСЕ и, конечно, так называемый "нормандский формат", где Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней весьма запутанной ситуации, – сказал Шольц. – И нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь. В этом формате проводилось много дискуссий".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил 31 января, что следующая встреча советников "Нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля.

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