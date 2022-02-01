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Зеленский надеется, что на переговорах советников в Берлине будет достигнута договоренность о встрече лидеров "Нормандской четверки"

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Зеленский сообщил, что на прошлой неделе провел встречи с представителями 80-ти иностранных государств и международных организаций
Зеленский сообщил, что на прошлой неделе провел встречи с представителями 80-ти иностранных государств и международных организаций
Фото: president.gov.ua

Внешняя поддержка Украины на фоне агрессии со стороны России объединяет почти весь мир, единство иностранных государств и международных организаций разблокировало нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом 1 февраля в ходе выступления в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента.   

Зеленский сообщил, что на прошлой неделе провел встречи с представителями 80 иностранных государств и международных организаций.

"Они едины в поддержке нашего государства. Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров "Нормандской четверки", – сказал президент Украины.

Перед выступлением Зеленского спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о начале работы седьмой сессии Верховной Рады IX созыва.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/620023925952019/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил 31 января, что следующая встреча советников "Нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Берлин, Донбасс, переговоры, агрессия, нормандский формат, советник, Владимир Зеленский, парламент, конфликт, президент, встреча
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