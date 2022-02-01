Зеленский надеется, что на переговорах советников в Берлине будет достигнута договоренность о встрече лидеров "Нормандской четверки"

Зеленский сообщил, что на прошлой неделе провел встречи с представителями 80-ти иностранных государств и международных организаций Фото: president.gov.ua

Об этом 1 февраля в ходе выступления в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента.

Зеленский сообщил, что на прошлой неделе провел встречи с представителями 80 иностранных государств и международных организаций.

"Они едины в поддержке нашего государства. Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров "Нормандской четверки", – сказал президент Украины.

Перед выступлением Зеленского спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о начале работы седьмой сессии Верховной Рады IX созыва.