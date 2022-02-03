"Мы следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина". Эрдоган прибыл в Киев

Перед вылетом в Киев Эрдоган написал в Twitter, что турецкая сторона следит за ситуацией на украинской границе, возле которой скопились войска РФ.

"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе", – отметил Эрдоган.

We keep a close eye on the challenges faced by Ukraine and the tension in the region.



Türkiye, as a Black Sea country, calls on all parties to act in restraint and dialogue to maintain peace in the region. — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) February 3, 2022

В ходе визита президент Турции встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, также запланировано подписание соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре прошлого года на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев (Киев хочет привлечь к этому процессу Анкару). 17 ноября два президента говорили по телефону.