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"Мы следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина". Эрдоган прибыл в Киев

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Эрдоган: Турция призывает все стороны к сдержанности и диалогу
Эрдоган: Турция призывает все стороны к сдержанности и диалогу
Фото: T.C. Cumhurbaşkanlığı / Twitter

Президент Турции Реджеп Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом в Facebook сообщает Офис президента Украины.

Перед вылетом в Киев Эрдоган написал в Twitter, что турецкая сторона следит за ситуацией на украинской границе, возле которой скопились войска РФ.

"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе", – отметил Эрдоган.

В ходе визита президент Турции встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, также запланировано подписание соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/961247771488181/

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре прошлого года на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев (Киев хочет привлечь к этому процессу Анкару). 17 ноября два президента говорили по телефону.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу президент РФ Владимира Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.  

Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, визит, Офис президента Украины
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