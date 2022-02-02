Шмыгаль: Кабмин Украины одобрит проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, документ подпишут 3 февраля

"Имеем в повестке дня действительно историческое решение. Речь идет о соглашении о зоне свободной торговли с Турцией, которое будет одобрено сегодня на заседании правительства. Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение отвечало интересам украинского бизнеса, создавало возможности для нашего экспорта, потенциал для модернизации украинских предприятий", – сказал Шмыгаль.
По его словам, подписание соглашения о ЗСТ планируется 3 февраля в присутствии президентов Украины и Турции, Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.
Кроме того, Кабмин утвердит еще несколько соглашений с Турцией о сотрудничестве в разных сферах, добавил Шмыгаль.
"Речь идет о рамочном соглашении о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Также утвердим соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества правоохранительных органов наших стран", – отметил премьер.
Всего 3 февраля планируется подписать 12 межгосударственных соглашений между Турцией и Украиной, резюмировал Шмыгаль.
Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.
Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук анонсировал подписание соглашения о ЗСТ между двумя странами в феврале.
"Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук 13 января.
1 февраля, в ходе выступления в Верховной Раде, Зеленский сообщил, что Украина и Турция достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли в ближайшие два дня.