Шмыгаль: Кабмин Украины одобрит проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, документ подпишут 3 февраля

"Имеем в повестке дня действительно историческое решение. Речь идет о соглашении о зоне свободной торговли с Турцией, которое будет одобрено сегодня на заседании правительства. Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение отвечало интересам украинского бизнеса, создавало возможности для нашего экспорта, потенциал для модернизации украинских предприятий", – сказал Шмыгаль.

По его словам, подписание соглашения о ЗСТ планируется 3 февраля в присутствии президентов Украины и Турции, Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

Кроме того, Кабмин утвердит еще несколько соглашений с Турцией о сотрудничестве в разных сферах, добавил Шмыгаль.

"Речь идет о рамочном соглашении о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Также утвердим соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества правоохранительных органов наших стран", – отметил премьер.

Всего 3 февраля планируется подписать 12 межгосударственных соглашений между Турцией и Украиной, резюмировал Шмыгаль.