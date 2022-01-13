Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в феврале – нардеп Грищук

По словам Грищука, после подписания соглашения торговый оборот между Украиной и Турцией может составить $10 млрд Фото: depositphotos.com

"В ходе визита говорили об экономических вопросах, о зоне свободной торговли. Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина [президента Турции Реджепа] Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук.

По его словам, украинские парламентарии провели ряд встреч с турецкими коллегами в парламенте и министерстве иностранных дел Турции, в ходе которых выразили им благодарность за поддержку территориальной целостности Украины и участие в Крымской платформе.