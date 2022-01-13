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Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в феврале – нардеп Грищук

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По словам Грищука, после подписания соглашения торговый оборот между Украиной и Турцией может составить $10 млрд
По словам Грищука, после подписания соглашения торговый оборот между Украиной и Турцией может составить $10 млрд
Фото: depositphotos.com

Соглашение о свободной торговле между Украиной с Турцией может быть подписано в феврале. Об этом в комментарии "Укринформу" по результатам первого дня визита в Анкару рассказал сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук.

"В ходе визита говорили об экономических вопросах, о зоне свободной торговли. Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина [президента Турции Реджепа] Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук.

По его словам, украинские парламентарии провели ряд встреч с турецкими коллегами в парламенте и министерстве иностранных дел Турции, в ходе которых выразили им благодарность за поддержку территориальной целостности Украины и участие в Крымской платформе.

Контекст:

Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, экономика, переговоры, торговля, ЗСТ, Роман Грищук, соглашение
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