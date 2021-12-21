"Украинской продукции за границей должно становиться больше". Зеленский о планах подписать соглашение с Турцией о зоне свободной торговли

Зеленский отметил, что именно экономика и общий экономический интерес государств усиливают политическое партнерство между странами Фото: ЕРА

"Украинской продукции за границей должно становиться больше. Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, с Канадой, с Израилем. Финализируем, очень в это верю, с Турцией – в начале следующего года, когда будет визит [президента Турции Реджепа] Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что именно экономика и общий экономический интерес государств усиливают политическое партнерство между странами.