"Украинской продукции за границей должно становиться больше". Зеленский о планах подписать соглашение с Турцией о зоне свободной торговли

"Украинской продукции за границей должно становиться больше. Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, с Канадой, с Израилем. Финализируем, очень в это верю, с Турцией – в начале следующего года, когда будет визит [президента Турции Реджепа] Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", – подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что именно экономика и общий экономический интерес государств усиливают политическое партнерство между странами.
Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.
Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.