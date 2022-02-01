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Зеленский рассказал, когда Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли

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Зеленский: Готовимся дать мощный экономический сигнал
Зеленский: Готовимся дать мощный экономический сигнал
Фото: president.gov.ua

Украина и Турция в ближайшие два дня достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Об этом 1 февраля в ходе выступления в Верховной Раде, которое транслировалось в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал – подписать соглашение о ЗСТ с Турцией – уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", – сказал президент.

Перед выступлением Зеленского спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о начале работы седьмой сессии Верховной Рады IX созыва.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/620023925952019/

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук анонсировал подписание соглашения о ЗСТ между двумя странами в феврале.

"Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина [президента Турции Реджепа] Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук 13 января.

Контекст:

Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

Теги: Верховная Рада, Украина, Турция, экономика, переговоры, Владимир Зеленский, торговля, документы, президент, ЗСТ, соглашение
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