Зеленский рассказал, когда Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Об этом 1 февраля в ходе выступления в Верховной Раде, которое транслировалось в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал – подписать соглашение о ЗСТ с Турцией – уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", – сказал президент.

Перед выступлением Зеленского спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о начале работы седьмой сессии Верховной Рады IX созыва.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук анонсировал подписание соглашения о ЗСТ между двумя странами в феврале.

"Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина [президента Турции Реджепа] Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук 13 января.