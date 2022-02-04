В случае вторжения РФ в Украину достаточно уничтожить 300 танков – и Россия повернет назад – экс-глава МИД Польши

Политик отметил, что поскольку Украина не является официальным членом НАТО, то ждать западных военных не имеет смысла. Однако помощь от партнеров все равно будет, потому что Украина – это дружеская демократия.
"Ваше право на самозащиту гарантировано и Хартией ООН, и принципами ОБСЕ. Кстати, во время Хельсинкского процесса (создание очертаний ОБСЕ) именно Москва как столица СССР требовала гарантий незыблемости границ, а теперь именно этот принцип нарушает. В конце концов, у вас есть Будапештский меморандум", – добавил он.
По словам Сикорского, это означает, что у Запада есть не только право, но и моральная обязанность помочь Украине защититься.
"То, что вы уже сейчас получаете от Запада, – это не ничего. Противотанковое оружие – это реальная помощь! Наша делегация евродепутатов встречалась в Киеве с вашим министром обороны, и он нас заверил, что у вас уже есть противотанковое оружие в количестве, достаточном, чтобы поразить каждый российский танк. И если российское вторжение начнется, то поверьте, что достаточно будет уничтожить 300 российских танков – и вторжение завершится, они повернут назад", – отметил евродепутат.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.