В случае вторжения РФ в Украину достаточно уничтожить 300 танков – и Россия повернет назад – экс-глава МИД Польши

Сикорский: То, что вы уже сейчас получаете от Запада, – это не ничего. Противотанковое оружие – это реальная помощь Фото: EPA

Политик отметил, что поскольку Украина не является официальным членом НАТО, то ждать западных военных не имеет смысла. Однако помощь от партнеров все равно будет, потому что Украина – это дружеская демократия.

"Ваше право на самозащиту гарантировано и Хартией ООН, и принципами ОБСЕ. Кстати, во время Хельсинкского процесса (создание очертаний ОБСЕ) именно Москва как столица СССР требовала гарантий незыблемости границ, а теперь именно этот принцип нарушает. В конце концов, у вас есть Будапештский меморандум", – добавил он.

По словам Сикорского, это означает, что у Запада есть не только право, но и моральная обязанность помочь Украине защититься.

"То, что вы уже сейчас получаете от Запада, – это не ничего. Противотанковое оружие – это реальная помощь! Наша делегация евродепутатов встречалась в Киеве с вашим министром обороны, и он нас заверил, что у вас уже есть противотанковое оружие в количестве, достаточном, чтобы поразить каждый российский танк. И если российское вторжение начнется, то поверьте, что достаточно будет уничтожить 300 российских танков – и вторжение завершится, они повернут назад", – отметил евродепутат.