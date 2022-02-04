"Нам обещали войну в декабре. Нам обещали войну в середине января". Кулеба заявил, что отсутствие полномасштабной войны в Украине – заслуга Зеленского и дипломатов

По словам Кулебы, шансы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной есть Фото: ЕРА

"Нам обещали войну в декабре. Нам обещали войну в середине января. Затем нам обещали войну в конце января. Все это время, слава богу, войны нет. И это не случилось просто так. Это произошло, потому что дипломаты делают свою работу – начиная с президента, руководящего внешней политикой в соответствии с Конституцией, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы, готовит материалы", – подчеркнул министр.

Кулеба также оценил шансы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

"Мы все сейчас просто делаем свою работу, и пока я могу сказать вам, что шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень неплохие", – сказал он.