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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам обещали войну в декабре. Нам обещали войну в середине января". Кулеба заявил, что отсутствие полномасштабной войны в Украине – заслуга Зеленского и дипломатов

По словам Кулебы, шансы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной есть
По словам Кулебы, шансы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной есть
Фото: ЕРА

В эфире программы в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие полномасштабной войны на территории Украины – это заслуга нынешней власти.

"Нам обещали войну в декабре. Нам обещали войну в середине января. Затем нам обещали войну в конце января. Все это время, слава богу, войны нет. И это не случилось просто так. Это произошло, потому что дипломаты делают свою работу – начиная с президента, руководящего внешней политикой в соответствии с Конституцией, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы, готовит материалы", – подчеркнул министр.

Кулеба также оценил шансы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

"Мы все сейчас просто делаем свою работу, и пока я могу сказать вам, что шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень неплохие", – сказал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, МИД, вторжение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, дипломаты, президент
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