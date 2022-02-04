"Одно заявление – гривна просела. Второе – народ пошел снимать сбережения". Кулеба рассказал, как Украина просила союзников не делать резких заявлений о вторжении РФ

На вопрос телеведущей Натальи Мосейчук, не навредила ли отношениям с союзниками радикальная риторика президента Украины Владимира Зеленского на встрече с иностранными СМИ, Кулеба ответил, что украинские власти не боятся говорить с партнерами честно и откровенно.
"Мы месяц говорили с партнерами о том, что каждое слово в публичной коммуникации важно. Развернулись целые филологические баталии по поводу английского слова imminent (неизбежный), которое постоянно использовали США относительно атаки РФ на Украину. Мы показали конкретные последствия для украинской экономики от каждого заявления. Одно заявление – гривна просела. Второе заявление – народ пошел в банки снимать сбережения", – рассказал Кулеба.
После этого, по его словам, среди партнеров "началась эволюция", завершившаяся заявлением пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что больше это слово не будет использоваться.
Кулеба добавил, что позиция Зеленского и украинских дипломатов – в любых переговорах отстаивать интересы Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
3 февраля в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".