"Одно заявление – гривна просела. Второе – народ пошел снимать сбережения". Кулеба рассказал, как Украина просила союзников не делать резких заявлений о вторжении РФ

Украинские власти не боятся говорить с партнерами честно и откровенно, сказал министр Фото: ЕРА

На вопрос телеведущей Натальи Мосейчук, не навредила ли отношениям с союзниками радикальная риторика президента Украины Владимира Зеленского на встрече с иностранными СМИ, Кулеба ответил, что украинские власти не боятся говорить с партнерами честно и откровенно.

"Мы месяц говорили с партнерами о том, что каждое слово в публичной коммуникации важно. Развернулись целые филологические баталии по поводу английского слова imminent (неизбежный), которое постоянно использовали США относительно атаки РФ на Украину. Мы показали конкретные последствия для украинской экономики от каждого заявления. Одно заявление – гривна просела. Второе заявление – народ пошел в банки снимать сбережения", – рассказал Кулеба.

После этого, по его словам, среди партнеров "началась эволюция", завершившаяся заявлением пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что больше это слово не будет использоваться.

Кулеба добавил, что позиция Зеленского и украинских дипломатов – в любых переговорах отстаивать интересы Украины.

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