Кулеба: Стратегия запугивания со стороны Москвы не работает. Этот раунд Россия проиграла

"Подписание этих соглашений – это еще одно свидетельство того, что, несмотря на все страшилки и угрозы, Украина крепко стоит на ногах и уверенно развивается, а партнеры верят в Украину. Значит, стратегия запугивания со стороны Москвы не работает. Этот раунд Россия проиграла", – подчеркнул Кулеба.
В то же время он отметил, что риски со стороны РФ остаются, поэтому Украина будет готовиться к любому сценарию событий.
"Мы продолжим усиливаться, становиться крепче, развивать сотрудничество с ключевыми игроками региона, что бы об этом ни думали в Москве", – сказал министр.
Украина и Турция 3 февраля подписали соглашение о зоне свободной торговли. В Кабмине ожидают, что подписание этого документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.
Всего в ходе официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев 3 февраля Украина и Турция подписали восемь соглашений.
В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января 2022 года, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.