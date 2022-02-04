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Кулеба: Стратегия запугивания со стороны Москвы не работает. Этот раунд Россия проиграла

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Кулеба: Мы продолжим усиливаться, становиться крепче, развивать сотрудничество с ключевыми игроками региона
Кулеба: Мы продолжим усиливаться, становиться крепче, развивать сотрудничество с ключевыми игроками региона
Фото: ЕРА

Подписание восьми соглашений между Украиной и Турцией является подтверждением того, что стратегия России по запугиванию не сработала. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 4 февраля на брифинге, который транслировал в Facebook МИД Украины.

"Подписание этих соглашений – это еще одно свидетельство того, что, несмотря на все страшилки и угрозы, Украина крепко стоит на ногах и уверенно развивается, а партнеры верят в Украину. Значит, стратегия запугивания со стороны Москвы не работает. Этот раунд Россия проиграла", – подчеркнул Кулеба.

В то же время он отметил, что риски со стороны РФ остаются, поэтому Украина будет готовиться к любому сценарию событий.

"Мы продолжим усиливаться, становиться крепче, развивать сотрудничество с ключевыми игроками региона, что бы об этом ни думали в Москве", – сказал министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1991755980995977/

Контекст:

Украина и Турция 3 февраля подписали соглашение о зоне свободной торговли. В Кабмине ожидают, что подписание этого документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

Всего в ходе официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев 3 февраля Украина и Турция подписали восемь соглашений.

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января 2022 года, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

Теги: Россия, Украина, Турция, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, торговля, сотрудничество
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