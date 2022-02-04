Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции – Эрдоган

"Зеленский сказал мне: как только вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажете, – рассказал Эрдоган.

По его словам, если российская сторона одобрит идею турецкого посредничества, Анкара готова содействовать диалогу между Москвой и Киевом.

Эрдоган считает, что Запад не внес вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной. Он заявил, что в Европе нет лидера, который может сделать это.

"Раньше подобные шаги предпринимала [бывший федеральный канцлер Германии] Ангела Меркель, которая при необходимости находила ключи к устранению кризисов. Таких лидеров не осталось. О других политиках даже не стоит упоминать. Президент США также пока не продемонстрировал позитивного подхода к этому вопросу", – подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что позиция Турции в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

Эрдоган 3 февраля находился с официальным визитом в Украине. В ходе визита президента Турции стороны подписали восемь соглашений.

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013) Мустафа Джемилев заявил, что Кремль не пойдет на посредничество Турции между Украиной и РФ из-за принципиальной позиции турецкого лидера по Крыму.