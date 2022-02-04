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Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции – Эрдоган

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Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве 3 февраля
Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве 3 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган 4 февраля, после визита в Киев, заявил журналистам, что Турция готова организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Anadolu.

"Зеленский сказал мне: как только вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажете, – рассказал Эрдоган.

По его словам, если российская сторона одобрит идею турецкого посредничества, Анкара готова содействовать диалогу между Москвой и Киевом.

Эрдоган считает, что Запад не внес вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной. Он заявил, что в Европе нет лидера, который может сделать это.

"Раньше подобные шаги предпринимала [бывший федеральный канцлер Германии] Ангела Меркель, которая при необходимости находила ключи к устранению кризисов. Таких лидеров не осталось. О других политиках даже не стоит упоминать. Президент США также пока не продемонстрировал позитивного подхода к этому вопросу", – подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что позиция Турции в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

Эрдоган 3 февраля находился с официальным визитом в Украине. В ходе визита президента Турции стороны подписали восемь соглашений.

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013) Мустафа Джемилев заявил, что Кремль не пойдет на посредничество Турции между Украиной и РФ из-за принципиальной позиции турецкого лидера по Крыму.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.

Лидер Турции 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, вторжение, Владимир Зеленский, Европа
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