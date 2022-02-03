Эрдоган в Киеве приветствовал почетный караул словами "Слава Україні". Видео

Эрдоган (справа) 3 февраля прибыл в Киев с официальным визитом
Фото: ЕРА
Президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой 3 февраля прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил в Facebook Офис президента Украины. В ходе церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским возле Мариинского дворца Эрдоган приветствовал почетный караул словами "Слава Україні". После этого главы государств отправились на переговоры, которые длились почти на полтора часа дольше, чем планировалось изначально.
Во время предыдущего визита в Киев, который состоялся ровно два года назад, Эрдоган также приветствовал почетный караул словами "Слава Україні".
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