Эрдоган: Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с Крымом

По словам Эрдогана, Турция готова принять саммит по урегулированию конфликта между Украиной и Россией Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с Крымом. К сожалению, некоторые сделанные безответственные заявления, публикация сценариев оккупации изнуряют Украину и украинский народ. Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских чиновников и, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", – подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Турция по-прежнему готова принять саммит по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом.