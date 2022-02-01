Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму

Организаторы нацотбора не стали дисквалифицировать Алину Паш, заявив, что с ее стороны не было нарушений правил Фото: alinapash / Instagram

"Певице Alina Pash были выдвинуты обвинения относительно нарушения правил нацотбора. Певица Alina Pash этих правил не нарушала, то есть никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма и никогда не пересекала границу Крыма со стороны России", – говорится в заявлении пресс-службы певицы. Имя и фамилия артистки в заявлении указаны латиницей.

Певица в свою очередь сказала, что с уважением относится к правилам конкурса и законам Украины, поэтому "никогда бы не стала их нарушать".

27 января организаторы нацотбора заявили, что не будут дисквалифицировать Алину Паш, так как у них нет доказательств, что участие певицы в нацотборе нарушает его правила.

"Видеоинтервью Алины Паш, которое сейчас в сети приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – заявили организаторы нацотбора.

Речь идет об интервью певицы, которое она дала в 2019 году программе "Світське життя" на "1+1". Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму.

"В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш.