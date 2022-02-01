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01 февраля, 2022
 
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Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму

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Организаторы нацотбора не стали дисквалифицировать Алину Паш, заявив, что с ее стороны не было нарушений правил
Организаторы нацотбора не стали дисквалифицировать Алину Паш, заявив, что с ее стороны не было нарушений правил
Фото: alinapash / Instagram

Участница украинского нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022", украинская певица Алина Паш 1 февраля в Instagram опубликовала официальное заявление по поводу обвинений в том, что она в 2015 году посещала оккупированный РФ Крым, прилетев туда из Москвы.

"Певице Alina Pash были выдвинуты обвинения относительно нарушения правил нацотбора. Певица Alina Pash этих правил не нарушала, то есть никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма и никогда не пересекала границу Крыма со стороны России", – говорится в заявлении пресс-службы певицы. Имя и фамилия артистки в заявлении указаны латиницей. 

Певица в свою очередь сказала, что с уважением относится к правилам конкурса и законам Украины, поэтому "никогда бы не стала их нарушать".

27 января организаторы нацотбора заявили, что не будут дисквалифицировать Алину Паш, так как у них нет доказательств, что участие певицы в нацотборе нарушает его правила.

"Видеоинтервью Алины Паш, которое сейчас в сети приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – заявили организаторы нацотбора.

Речь идет об интервью певицы, которое она дала в 2019 году программе "Світське життя" на "1+1". Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму.

"В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш. 

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие восемь артистов: Алина Паш, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, Крым, скандал, Алина Паш, нацотбор, Евровидение 2022
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