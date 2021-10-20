Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"

В их число, кроме Украины, вошли: Албания, Австрия, Австралия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Испания, Кипр, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Греция, Италия, Сан-Марино, Латвия, Литва, Молдова, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, Швейцария, Швеция, Хорватия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Чехия и Россия.

Участие в "Евровидении 2021" принимали представители 39 стран, хотя изначально также был заявлен 41 участник, но в начале марта 2021 года Армения отказалась отправлять своего представителя на конкурс, сославшись на объективные причины, а в конце того же месяца организаторы отстранили от участия Беларусь.

В этом году Армения заявлена среди участников. Также на сцену выйдет представитель Черногории – в минувшем году страна не принимала участия в конкурсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)