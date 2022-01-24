  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса

Ефросинина будет вести мероприятие на сцене, а Мирошниченко станет ведущим бэкстейджа нацотбора.

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Контекст:

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь.

В финал вышли: Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Laud, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.