  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", дуэт "східзахід" презентовала клип на свой первый трек. Видео

В релизе отмечается, что дебютный трек дуэта "уже покорил комитет нацотбора на "Евровидение 2022".

Первое видео группы снято в ретро-стиле.

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Контекст:

Дуэт "східзахід" был создан в 2021 году. Участники дуэта Сергей и Наталка представляют восток и запад Украины. Свои фамилии они не афишируют. Инициатором создания дуэта стал Сергей. Он познакомился с Наталкой в соцсети и предложил сотрудничество.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь.

В финале нацотбора выступят восемь артистов, их имена организаторы обещают огласить на этой неделе. Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция финала начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.