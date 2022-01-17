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17 января, 2022
 
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"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора

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"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия)
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия)
Фото: Євробачення / Facebook

Организаторы национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022" 17 января в на официальной странице в Facebook опубликовали лонг-лист из 27 участников.

Ими стали: 

  • Алина Паш; 
  • Amariia; 
  • Barleben; 
  • DOdoBro; 
  • Cloudless; 
  • Fizruk; 
  • Gorim!;
  • Idxo;
  • Kalush Orchestra;
  • Laud;
  • Laura Marti;
  • Michael Soul;
  • Our Atlantic;
  • Oyedamola;
  • Roxolana;
  • Schor;
  • Shy;
  • Sofia Shanti;
  • Sowa;
  • The blue artic;
  • The Tape Machine;
  • Victoria Niro;
  • Wellboy;
  • Анця;
  • Вика Ягич;
  • "Східзахід";
  • Юлия Тимочко.

"На следующей неделе будет объявлен список финалистов и пройдет жеребьевка между ними для участия в финале", – отмечается в публикации.

Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов.

Трансляция финала нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного был украинский канал СТБ, проводиться не будут

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/videos/1291678601258718/

Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января.

Теги: Евровидение, нацотбор, Евровидение 2022
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