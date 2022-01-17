"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора

Ими стали:

Алина Паш;

Amariia;

Barleben;

DOdoBro;

Cloudless;

Fizruk;

Gorim!;

Idxo;

Kalush Orchestra;

Laud;

Laura Marti;

Michael Soul;

Our Atlantic;

Oyedamola;

Roxolana;

Schor;

Shy;

Sofia Shanti;

Sowa;

The blue artic;

The Tape Machine;

Victoria Niro;

Wellboy;

Анця;

Вика Ягич;

"Східзахід";

Юлия Тимочко.

"На следующей неделе будет объявлен список финалистов и пройдет жеребьевка между ними для участия в финале", – отмечается в публикации.

Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов.

Трансляция финала нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного был украинский канал СТБ, проводиться не будут.