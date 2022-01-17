"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора

Ими стали:
"На следующей неделе будет объявлен список финалистов и пройдет жеребьевка между ними для участия в финале", – отмечается в публикации.
Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов.
Трансляция финала нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного был украинский канал СТБ, проводиться не будут.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января.