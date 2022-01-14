"Евровидение 2022". Организаторы назвали дату финала нацотбора

Заявки на участие в нацотборе на "Евровидение 2022" подали 284 артиста Фото: Євробачення / Facebook

"Производством телеверсии финала нацотбора будет заниматься ООО "Френдс О ТВ", которое также создаст резервную запись выступления победителя нацотбора для показа в Италии", – говорится в сообщении.

Организаторы нацотбора отметили, что назовут имена финалистов до 24 января. Состав жюри нацтбора пока не называется.