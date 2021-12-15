"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе

Прием заявок завершится 10 января. Чтобы стать участником нацотбора, необходимо заполнить заявку на сайте конкурса.
Список финалистов первого этапа отбора будет оглашен не позже 24 января, отмечается в публикации.
В правилах проведения нацотбора говорится, что второй этап конкурса запланирован на февраль 2022 года. Его победитель должен будет подписать договор с Общественным в течение пяти дней после объявления результатов.
Участниками нацотбора могут стать артисты в возрасте от 16 лет. Состав жюри нацотбора пока что не называется.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.
Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение" проводит Общественное вещание.