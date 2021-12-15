"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе

Прием заявок завершится 10 января. Чтобы стать участником нацотбора, необходимо заполнить заявку на сайте конкурса.

Список финалистов первого этапа отбора будет оглашен не позже 24 января, отмечается в публикации.

В правилах проведения нацотбора говорится, что второй этап конкурса запланирован на февраль 2022 года. Его победитель должен будет подписать договор с Общественным в течение пяти дней после объявления результатов.

Участниками нацотбора могут стать артисты в возрасте от 16 лет. Состав жюри нацотбора пока что не называется.