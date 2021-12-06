ГБР проверит Общественное в рамках уголовного производства

В компании отметили, что 3 декабря следователь попросил предоставить доступ в максимально сжатые сроки. В Общественном заявили, что им нечего скрывать и вся деятельность вещателя происходит согласно законодательству.

"НОТУ систематически открыто отчитывается о своей деятельности, ежегодно проводит внешний аудит, постоянные внутренние проверки. Общественный вещатель готов содействовать следствию... Вместе с тем, важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков давления на компанию", – сказано в заявлении.

Информацию о запросе ГБР подтвердил 6 декабря в Facebook председатель правления НОТУ Николай Чернотицкий.