"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе

Организаторы нацотбора обязуются объявить список финалистов не позднее 24 января. Состав жюри нацтбора пока не называется.

Общественное не обнародовало список конкурсантов, но украинский музыкальный портал Muzvar со ссылкой на собственные источники информации сообщил в Instagram, что заявки на участие в нацотборе в том числе подали певцы Wellboy, Michael Soul, Nazar Ya, певицы Алина Паш, Roxolana, Uliana Royce, Sowa, София Иванько, София Шанти, Laura Marti, группы Cloudless, Hurtom и другие.

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