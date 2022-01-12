"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе

Организаторы нацотбора обязуются объявить список финалистов не позднее 24 января. Состав жюри нацтбора пока не называется.
Общественное не обнародовало список конкурсантов, но украинский музыкальный портал Muzvar со ссылкой на собственные источники информации сообщил в Instagram, что заявки на участие в нацотборе в том числе подали певцы Wellboy, Michael Soul, Nazar Ya, певицы Алина Паш, Roxolana, Uliana Royce, Sowa, София Иванько, София Шанти, Laura Marti, группы Cloudless, Hurtom и другие.
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"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное вещание. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января.
В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного вещания был украинский канал СТБ, проводиться не будут. Имя победителя нацотбора ориентировочно будет известно в третьей декаде февраля.