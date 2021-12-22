  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"

Общественное вещание с 14 декабря начало прием песен для нацотбора на "Евровидение 2021" Фото: suspilne.eurovision / Instagram

По его словам, в этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора, в котором выступят 10 конкурсантов. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного вещания был украинский канал СТБ, проводиться не будут.

"Мы будем проводить конкурс самостоятельно. Финал нацотбора состоится в формате одного большого концерта где-то в середине февраля – конкретную дату не скажу, но в третьей декаде февраля мы точно будем знать имя победителя или победительницы", – заявил Лодыгин.

Конкурсная песня не должна быть длиннее трех минут и быть обнародованной ранее сентября 2021 года.

ВИДЕО