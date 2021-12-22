  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"

По его словам, в этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора, в котором выступят 10 конкурсантов. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного вещания был украинский канал СТБ, проводиться не будут.
"Мы будем проводить конкурс самостоятельно. Финал нацотбора состоится в формате одного большого концерта где-то в середине февраля – конкретную дату не скажу, но в третьей декаде февраля мы точно будем знать имя победителя или победительницы", – заявил Лодыгин.
Конкурсная песня не должна быть длиннее трех минут и быть обнародованной ранее сентября 2021 года.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.
Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное вещание. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершится 10 января.
30 августа Общественное вещание заявило о прекращении сотрудничества с телеканалом СТБ в проведении национального отбора на "Евровидение". Ранее в тот же день СТБ заявил, что больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным.