Общественное вещание завершает сотрудничество с СТБ в проведении нацотбора на "Евровидение"

Общественное вещание и СТБ впервые в 2015 году подписали трехлетний меморандум о сотрудничестве в проведении нацотбора Фото: сorp.suspilne.media

"В этом году закончился трехлетний меморандум между Общественным вещателем и СТБ. Поскольку стороны имели разные взгляды относительно дальнейших условий взаимодействия, то на данном этапе приняли решение о завершении сотрудничества. Общественное благодарно СТБ за многолетнюю совместную работу над проведением национального отбора", – говорится в заявлении.

Сейчас Общественное вещание рассматривает разные варианты проведения следующего нацотбора: как самостоятельно, так и с партнерами.