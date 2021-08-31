Общественное вещание завершает сотрудничество с СТБ в проведении нацотбора на "Евровидение"

"В этом году закончился трехлетний меморандум между Общественным вещателем и СТБ. Поскольку стороны имели разные взгляды относительно дальнейших условий взаимодействия, то на данном этапе приняли решение о завершении сотрудничества. Общественное благодарно СТБ за многолетнюю совместную работу над проведением национального отбора", – говорится в заявлении.
Сейчас Общественное вещание рассматривает разные варианты проведения следующего нацотбора: как самостоятельно, так и с партнерами.
30 августа СТБ заявил, что СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение"" вместе с Общественным.
Первый трехлетний меморандум о сотрудничестве по проведению нацотбора на "Евровидение" "UA: Перший" и СТБ подписали в 2015 году. В 2018 году стороны продолжили сотрудничество и заключили трехлетний меморандум до 2021 года включительно.
Этапы нацотбора транслировались в прямом эфире на СТБ и Общественном.