"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным

СТБ в течение шести лет проводил нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

"Национальный отбор был очень важным для нас проектом. Мы изменили подход к выбору представителя Украины, сделав его масштабным, публичным, по-европейски зрелищным и честным, с понятной системой голосования и равными условиями для всех исполнителей. Шесть лет национальный отбор на "Евровидение" с участием СТБ был в топе любимых проектов. Спасибо Общественному за партнерство, и желаем сохранить высокий уровень доверия к нацотбору, качеству и предыдущим результатам", – говорится в заявлении.

Причины прекращения сотрудничества не называются. Представители Общественного пока не отреагировали на заявление СТБ.

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